Duplice omicidio a Sant’Antimo | Caiazzo in carcere | arrivano le prime ammissioni

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato condotto nelnapoletano di Poggioreale il 44enne Raffaele, fermato per ilcommesso ieri a(Napoli) del 29enne Luigi Cammisa e della 24enne Maria Brigida Pesacane, coniugi dei suoi due figli Anna e Alfredo e genitori dei suoi quattro nipotini, tutti in tenera età. Per l’accusaavrebbe agito sulla scorta del sospetto che le due vittime fossero amanti, e avrebbe sparato prima a Cammisa in strada e quindi alla nuora in casa, per poi dileguarsi salvo poi costituirsi, dopo aver saputo di essere ricercato dai carabinieri, alla stazione dell’Arma di Gricignano d’Aversa, nel Casertano.è stato prima condotto nella sede della compagnia dei carabinieri di Giugliano in Campania, e dopo ...