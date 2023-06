Droga e violenza sessuale | tre arresti a Torre del Greco ed Ercolano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSpaccio, maltrattamenti ein famiglia e furto di energia elettrica: trenel Napoletano. È il bilancio di una serie di servizi a largo raggio effettuato dai carabinieri della compagnia didel(Napoli) tra la città vesuviana e la vicinadurante i quali sono state identificate 45 persone e controllati 37 veicoli. Diverse inoltre le perquisizioni effettuate. A finire in manette, per detenzione die fini di spaccio, Salvatore De Marco, 27 anni già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato dai carabinieri della sezione operativa a via Purgatorio mentre stava consegnando due dosi di cocaina ad un cliente. I carabinieri hanno bloccato il 27enne ed hanno perquisito la sua Fiat 500, dove ...

...di assuntori dialla Prefettura, fino al falso in atto pubblico in memoriali di servizio e detenzione abusiva di armi. E ancora: arresto illegale, rivelazione di atti d'ufficio,...... a queste si aggiungono due segnalazioni alla prefettura per consumo personale diai sensi ... per gravi precedenti di polizia due dei quali, rispettivamente, di tentatasessuale e reati ......somma contante di 135 euro ritenuta provento del reato e materiale per pesare e tagliare la. ... è stato trasferito in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia esessuale ...

Violenza, droga e pregiudicati Revocata la licenza al bar “Coccinella“ LA NAZIONE

A finire in manette, per detenzione di droga a fini di spaccio ... è stato trasferito in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale commessi nei confronti della moglie. Si ..."Non basta chiedere nuove leggi, c'è qualcosa di più profondo da cambiare. Fermiamoci per un attimo, tutti quanti, riflettiamo sul nostro rapporto con i figli e ridiventiamo educatori per trasmettere ...