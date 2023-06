Terribile incidente nel Trevigiano dove unaè morta inschiacciata da un carico di cemento che si è staccato da un camion che lo stava trasportando e che precedeva signora. Laè deceduta sotto il peso del materiale. ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro frontale, gravissima una. Ferita anche ... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro frontale, gravissima una. Ferita anche ... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in...

Donna in bici travolta e uccisa da un carico di cemento caduto da un camion leggo.it

Terribile incidente nel Trevigiano dove una donna è morta in bici schiacciata da un carico di cemento che si è staccato da un camion che lo stava trasportando e che precedeva ...SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Terribile incidente oggi pomeriggio, 9 giugno, intorno alle 17. Stando alle prime ricostruzioni, una signora in bicicletta che passava in via Valdrigo ...