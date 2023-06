Donald Trump incriminato Perché si tratta di un fatto storico per l’America

(Di venerdì 9 giugno 2023)è il primo presidente americano ad affrontare accuse a livello federale. Sui social annuncia la sua incriminazione, con sette capi accusa per le carte segrete Mar-a-Lago “Sono stato” per le carte segrete a Mar-a-Lago. Ad annunciarlo è proprio lui,, e lo fa con un post sul suo social Truth, fra L'articolo proviene da Il Difforme.

Lo stesso fa Asa Hutchinson, ex governatore dell'Arkansas, anche lui candidato, che chiede chesi ritiri dalla corsa alla nomination. Una posizione di mediazione sembra quella di Mike Pence. L'...New York. Nuova incriminazione per, e questa volta ben più pesante di quella a New York per il pagamento in nero di 130 mila dollari alla pornostar Stormy Daniels in violazione delle leggi sui finanziamenti elettorali. Le ...ancora incriminato, dal tribunale federale di Miami. Se la precedente incriminazione a New York era già un caso storico, la prima volta di un ex presidente sotto processo, quella di Miami ...

Trump incriminato per i documenti classificati trovati a Mar-a-Lago Agenzia ANSA

Piani militari, programmi nucleari e strategie in caso di attacco. Portando centinaia di documenti classificati dalla Casa Bianca a Mar-a-Lago, dove sono stati esposti ad un via vai continuo ...Milano, 9 giu. (askanews) - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato incriminato per i documenti classificati ritrovati dall'Fbi nella sua residenza privata di Mar-a-Lago, che avrebbe ...