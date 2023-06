Donald Trump incriminato per i documenti segreti a Mar - a - Lago

L'ex presidente degli Stati Unitiè stato incriminato per i documenti classificati ritrovati dall'Fbi nella sua residenza privata di Mar - a - Lago, che avrebbe dovuto riconsegnare alla fine del mandato alla Casa Bianca. ...Così, in un messaggio su Truth, il suo social, ha reso noto di essere stato incriminato in merito al caso del trasferimento di documenti riservati della Casa Bianca nella sua casa a Mar -..."Sono un uomo innocente, sono una persona innocente, non ho commesso niente". Lo dichiarain un video di circa quattro minuti registrato dal suo golf club di Bedminster, in New Jersey, e postato sul suo social Truth.è il primo ex presidente a essere incriminato per ...

Donald Trump è stato incriminato per possesso di documenti segreti a Mar-a-Lago, secondo un annuncio pubblicato sul suo social network Truth. Questa è la seconda incriminazione per l’ex presidente deg ...(ANSA) - NEW YORK, 08 GIU - L'ex presidente americano Donald Trump ha annunciato di essere stato incriminato nel caso degli archivi della Casa Bianca, accusato di essersi portato via intere scatole di ...