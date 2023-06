Donald Trump incriminato per i documenti riservati trovati a Mar-a-Lago

(Di venerdì 9 giugno 2023)è diventato il primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti a essereper reati federali, relativi all’istituzione che lui stesso ha guidato. Il procuratore speciale Jack Smith gli ha contestato sette capi d’accusa per il caso deisegretinella sua residenza di Mar-a-, in Florida. Tra le imputazioni, ci sono appropriazione indebita di carte appartenenti allo Stato, falsa testimonianza, e soprattutto cospirazione per ostacolare la giustizia.dovrà presentarsi martedì davanti ai giudici del Distretto Federale di Miami. Se condannato,potrebbe andare in prigione. Il tycoon ha subito risposto con un video, in cui parla di «giorno buio per l’America» e di «un disgustoso atto di interferenza ...

