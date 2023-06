Domenica In ospiti 11 giugno 2023 | anticipazioni ultima puntata con Mara Venier

(Di venerdì 9 giugno 2023)In11In11arriva ai saluti con l’diIn. La stagione 2022-23 si concluderà ufficialmente11con una grande festa per celebrare l’ennesima annata di successo. Per l’ultimo appuntamento saranno presenti i volti più simbolici della storica trasmissione Rai e come da tradizione ci sarà il taglio della torta finale. Sono passati 30 anni dalla primadiIn targata. Dal 1993 a oggi, la conduttrice veneta ha ...

Fino acentinaia di, con le firme del giornale, discuteranno di democrazia e cultura, di diritti e innovazione, diseguaglianze e guerra, sotto il titolo " Lavoro, specchio del mondo ...il ritorno al San Nicola: ai pugliesi, per tornare in Serie A, basterà il pareggio. Nell'andata della finale play - off di Serie B sono stati concessi due rigori aglidopo il gol ...Per il Cagliari, a lungo dominato dagli, la beffa arriva all'ultimo respiro, ma i pugliesi ... Ritorno, ore 20.30, al San Nicola quando avremo la terza squadra promossa in A con ...

Domenica in e gli ospiti dell’ultima puntata (Anteprima TvBlog) Tvblog

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Si apre domani a Milano Best Movie Comics & Games, la fiera dedicata al meglio della cultura pop: cinema, serialità, fumetto, giochi dal vivo e cosplay saranno i protagonisti delle due giornate organi ...