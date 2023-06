Docente escluso dalla graduatoria del concorso straordinario bis Ma il Tar lo reintegra e adesso potrà attendere la cattedra in ruolo

L'insegnante, infatti, era statodalla graduatoria di merito del concorso straordinario bis,...tratta di un insegnante residente in provincia di Udine ma che nella sua lunga carriera di...Ignoti i presunti motivi ma non èche si voglia in qualche modo dare una ventata di ...di fisica, informatica e scienze della salute presso la Northeastern University di Boston e ...... una sorta di esilio dorato che non avrebbe comunquecol tempo la ripresa di una carriera ... Gänswein è stato a lungodi diritto canonico presso Pontificia Università della Santa Croce (...

Reintegrato insegnante escluso dopo aver superato il concorso Il Friuli

L’insegnante, infatti, era stato escluso dalla graduatoria di merito del concorso straordinario bis, ma è stato reintegrato. Si tratta di un insegnante residente in provincia di Udine ma che nella sua ...“Chi picchia un professore deve pagare e deve essere punito, altrimenti passa un messaggio che al maestro o alla professoressa si può fare tutto, tanto la scuola è terra di nessuno”: a dirlo è stato R ...