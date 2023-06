Distruzione della diga di Kakhovka | cosa succede adesso

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il 6 giugno un’esplosione ha fatto crollare alcune partidi Novasul fiume Dniepr, che attualmente rappresenta uno dei fronti in Ucraina tra i territori sotto il controllo di Kiev e di Mosca L’Ucraina ha incolpato dell’episodio la Russia, che la avrebbe fatta saltare per evitare una controffensiva nell’area, mentre Mosca ha puntato il dito contro i “sabotatori ucraini” Laformava un grosso invaso che, tra le altre cose, faceva funzionare la centrale idroelettrica, forniva acqua al canale di approvvigionamento per la Crimea e contribuiva al raffreddamentocentrale nucleare di Zaporizhzhia Secondo i tecnici dell’AIEA, la centrale non è esposta a un rischio immediato ma la situazione potrebbe peggiorare nel medio termine. Lo ...

Notizie dal mondo oggi: Ucraina, diga di Kakhovka Limes

Il 6 giugno un'esplosione ha fatto crollare alcune parti della diga di Nova Kakhovka sul fiume Dniepr, che attualmente rappresenta uno dei fronti in Ucraina tra i territori sotto il controllo di Kiev ...