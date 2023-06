Dispositivi medici | Domo Export Consulting lancia una piattaforma internazionale per le Pmi del settore

(Di venerdì 9 giugno 2023)“ha raggiunto importanti accordi nell’ambito deimedicali al fine di creare un solido networka supporto delle Pmi delche vogliono internazionalizzarsi o che operano già sui mercati esteri”. E’ quanto si legge in una nota aziendale nella quale si precisa che “queste partnership rappresentano il punto di partenza per quello che è un progetto ambizioso che vedrà nel medio termine lo sviluppo di unadi matching degli operatori deldei numerosi Paesi coinvolti”. “La– continua il comunicato – connetterà le imprese italiane con aziende estere dei principali mercati internazionali. Attraverso laciascuna azienda registrata ...

di turno incaricati dell'autopsia sono due tra cui il professore Andrea Gentilomo . L'... sia l'esito dell'autopsia che l'esito dei futuri accertamenti suiinformatici'. L'avvocato ...Ainominati dai magistrati è stato chiesto inoltre a stabilire il giorno esatto in cui ... che sono ancora in corso, sia l'esito dell'autopsia che l'esito dei futuri accertamenti sui...... Claudio Ales, rappresentante delle associazioni di pazienti o cittadini impegnate sui temi della salute; Alessandro Ungaro, esperto di; Flavia Costa, ingegnere clinico; Vincenzo ...

Dispositivi medici, Domo Export Consulting lancia una piattaforma ... Il Denaro

"Riaffermiamo, ancora una volta, con forza come sia profondamente ingiusto che un gruppo di imprese private, molte a proprietà internazionale, che generano occupazione e valore sul territorio, siano c ...Siamo di fronte all’esito di un’infelice, se non proprio malaccorta, programmazione del legislatore o a un preciso disegno volto alla privatizzazione della sanità La risposta potrebbe stare nel mezzo ...