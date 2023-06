Dispersione scolastica | Valditara presenta l' Agenda Sud | ' Più docenti | scuole aperte tutto il giorno | stop a lezioni solo frontali'

(Di venerdì 9 giugno 2023) A moderare la giornalista di Mediaset - TGcom24, Erica Cun. Il presidente Occhiuto ha sottolineato quanto il problema dellasia grave in Calabria , dicendo che 'le ...

... ha presentato quella che da tempo chiama 'Agenda Sud', un piano dedicato al Mezzogiorno d'Italia, e in particolare a 150 scuole , volto a risolvere il problema della, che ...I progetti sono vari: 'Fratello Studio Sorella Scuola' prevede sostegno a bambine e bambini della scuola primaria, per contrastare la; 'Aggiungi un posto a tavola' affronta gli ...Il nostro obiettivo è fornire una visione e una strategia per affrontare le questioni che causano la. Inizieremo con un progetto pilota su 150 scuole, selezionate grazie ai dati oggettivi ...

Dispersione scolastica, Valditara presenta l'Agenda Sud: "Più docenti, scuole aperte tutto il giorno, stop a lezioni solo ... Tecnica della Scuola

"La Sardegna è in allarme rosso: troppi gli indicatori economici negativi". Lo ha evidenziato Raffaele Paci, referente scientifico del trentesimo Rapporto Crenos sull'economia della Sardegna presentat ...Presentazione dell’Agenda Sud, con il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Il progetto coinvolge 150 scuole selezionate attraverso le valutazioni dell’Invalsi. L’intento è quello ...