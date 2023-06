Diretta Roland Garros | Djokovic batte Alcaraz e vola in finale | ora Ruud - Zverev LIVE

...a un posto in finale alGarros , secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa di Parigi. Alcaraz contro Djokovic la prima semifinale, a seguire Ruud sfiderà Zverev . Segui la...In streaming invece, la prima semifinale delGarros 2023 sarà visibile su Dazn, Eurosport Player e NOW. Segui latestuale su ilmessaggero.it Manca sempre meno alla prima semifinale del ...27 Atp, il tedesco Alexander Zverev , alla terza semifinale consecutiva alGarros dopo il brutto infortunio alla caviglia rimediato lo scorso anno nel match contro Rafa Nadal .

Roland Garros, diretta Alcaraz-Djokovic: Nole vince e va in finale per la settima volta la Repubblica

Il serbo si impone con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Problemi fisici per lo spagnolo, che compromettono il match sull‘1-1 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:33 Svolta incredibile e clamorosa del match. Alcaraz sta ribadendo di non poter giocare in queste condizioni. 1-1 Game Djokovic. Sparacchia in rete la risp ...