... 5 volte al top a Sebring, tre a Le Mans e cinque nella Petit Le Mans, il piemonteseCapelllo ...: "Toyota favorita, Ferrari crea entusiasmo" E in ottica gara " Come passo in condizioni ...... primo in nove edizioni, davanti a Jacky Ickx con sei: a quota cinque, Derek Bell, Frank Biela ed Emanuele Pirro (tra gli italiani spicca anche, con tre vittorie). Graham Hill è l'unico ...Nell'ultima parte della nostra chiacchierata con, pilota simbolo della dinastia costruita dalla casa di Ingolstadt nell'endurance, abbiamo chiesto al pilota piemontese cosa ci possiamo ...

Dindo Capello: “Viva gli italiani a Le Mans!” Autosprint.it

Fino a ieri, Dindo Capello era l'ultimo italiano ad avere ottenuto una pole a Le Mans, nel 2006 con Audi. Ora tifa Ferrari e fa i complimenti ad Antonio Fuoco ...Tra i 62 equipaggi che parteciperanno alla 24h du Mans 2023 sono 15 gli italiani presenti sullo schieramento. La presenza del Bel Paese è significativa nella mitica location francese che questo fine s ...