(Di venerdì 9 giugno 2023) Quando parliamo di vincoli e di rispetto dell’ambiente, dovremmo forse partire da qui. Da alcune follie tutte burocratiche contro cui amministratori e cittadini si ritrovano a combattere. Vi avevamo raccontato le stranezze in Emilia Romagna, dove i letti dei fiumi non vengono puliti per preservare le tane delle nutrie e il toporagno, col risultato che i corsi d’acqua debordano e gli argini crollano. Adesso è il turno di Giovinazzo, in provincia di Bari. Qui di tipico ci sono tante cose: ilbello, gli ulivi, l’architettura caratteristica. Invece no: per la Regione Puglia ad essere “caratteristica” e degna di protezione è la “di”. Un organismo che neppure i pescatori dicono di conoscere. Bene. A Giovinazzo c’è una ex fabbrica di marmo piazzata su una delle coste più belle d’Italia. E’ abbandonata, ma un gruppo di ...

Diktat green: vietato costruire per “salvare la lenticchia di mare” Nicola Porro

Bisogna seguire dove vanno i soldi del PNRR per scovare gli interessi sottostanti della forzata transizione ecologica