Diga | Greta Thunberg accusa la Russia | ' Ha provocato un ecocidio'

(Di venerdì 9 giugno 2023) L'attivista svedese per il climahato ladi aver causato il crollo delladi Kakhovka in Ucraina, definendolo un ''. Lo scoppio della, sotto il controllo ...

L'attivista svedese per il climaThunberg ha accusato la Russia di aver causato il crollo delladi Kakhovka in Ucraina, definendolo un 'ecocidio'. Lo scoppio della, sotto il controllo russo nella regione di Kherson, ......di Nova Kakhovka è "l'ennesima atrocità che lascia il mondo senza parole", la "continuazione dell'invasione non giustificata dell'Ucraina". Non usa mezzi termini l'attivista ambientale...007 ucraini intercettano ufficiali russi: "Abbiamo colpito la" Su quello che ancheThunberg ha definito ecocidio, del quale la Russia è responsabile, l'intelligence ucraina afferma di aver ...

Diga Kakhovka, Greta Thunberg contro la Russia: "Ecocidio a Kherson" Sky Tg24

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Diga di Kakhovka, Kiev: 5 morti e 13 dispersi in inondazioni. LIVE ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 471. L'esercito di Kiev è passato alla controffensiva nella direzione di Bakhmut. I russi sostengono di aver respinto l'offensiva ucraina a Zaporizhzhia, distrugg ...