Diga di Kakhovka distrutta da ucraini? L’ipotesi della CNN

(Di venerdì 9 giugno 2023) La distruzionedirientrerebbe in un comune danno collaterale che accade in guerra, a differenza di quanto detto. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

La Russia è accusata da Kiev di aver bombardato la città di Kherson durante le operazioni di evacuazione per gli allagamenti provocati dal catastrofico crollo delladi, per il quale Mosca e Ucraina si accusano a vicenda. 'In questo momento la Russia sta bombardando Kherson, che sta affondando, e le zone costiere allagate, impedendo ai soccorritori ......acquaraffredda Zaporizhzhia La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, la più grande centrale atomica d'Europa, continua a ricevere acqua dal bacino idrico dopo che laè stata ..., Zelensky accusa la Russia di 'ecocidio'

Diga di Kakhovka, cosa cambia per la guerra: ecco perché i russi rischiano di perdere la Crimea ilmessaggero.it

Milano, 8 giu. (LaPresse) - Se il livello dell'acqua continua a salire dopo l'esplosione della diga dell'Hpp di Kakhovka, quasi 16.000 residenti dovranno ...Le acque hanno inoltre spazzato via innumerevoli mine piazzate durante i quindici mesi di guerra e nessuno sa ora dove si trovino.