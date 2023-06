Dieta con magnesio | per essere in forma e ritrovare l’energia

Leggi su dilei

(Di venerdì 9 giugno 2023) Come funziona ladel? Ilè un macroelemento, cioè un sale minerale che devepresente nel nostro organismo in una quantità elevata, come il calcio e il potassio. In genere, sono presenti tra i 20 e i 28 grammi in un adulto, il 50-60% dei quali è concentrato nelle ossa, il 39% nei tessuti molli e solo l’1% nel sangue. Un semplice prelievo ematico permette di avere una valutazione obiettiva del contenuto dinel nostro corpo: concentrazioni comprese tra 0,75 e 0,95 mmol/l sono considerate nella normalità. Ilpartecipa a molte delle reazioni chimiche che avvengono nelle cellule; è infatti un elemento fondamentale per l’azione di più di 300 enzimi che controllano processi molto diversi fra loro, come la sintesi delle proteine. In particolare, ...