Diamond League Parigi 2023 | doppio record per Kipyegon e Girma

(Di venerdì 9 giugno 2023) Impresa della kenyana nei 5000 metri.primato nei 3000 siepi Faithha stabilito il nuovodel mondo nei 5000 metri femminili nel meeting diper la. La 29enne kenyana ha trionfato in 14’05”19 precedendo l’etiope Letesenbet Gidey, detentrice del primato mondiale fino ad oggi. Perarriva il secondomondiale in una settimana dopo quello dei 1500 stabilito a Firenze nel Golden Gala. Nella serata dicade anche ilmondiale dei 3000 siepi maschili. L’etiope Lamechacorre in 7’52”11 ritoccando il primato che resisteva da 19 anni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.