Di Gennaro | «Inter | le finali non si giocano ma si vincono Forza!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 9 giugno 2023) Diè speranzoso in vista di Manchester City-, finale di Champions League. L’opinionista pone di fiducia sulla squadra di Inzaghi CARTE DA GIOCARSI ? Le parole di Antonio Disu Tmw Radio: «C’è una nostra squadra in finale, che sta molto bene e ha giocatori importanti e determinanti. Favorito il City? L’può giocarsi le sue carte, di solito il City domina soprattutto all’Ethiad, ma l’ha dimostrato col suo modulo, in cui partecipano tutti, di poter dire la sua. Poi ha un reparto offensivo importante con il ritorno di Lukaku e le condizioni di Lautaro Martinez e Dzeko. L’sta bene e dico sempre lenon sisi».-News - Ultime notizie e calciomercato ...