Di Francesco | «Andare in finale di Champions per l’Inter è stato un miracolo | non ha niente da perdere»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 giugno 2023) El Pais intervista l’ex allenatore della Roma Eusebio Di. Viene presentato come il precursore dell’ondata di rigenerazione del calcio italiano, per il gioco mostrato dalla Roma che eliminò il Barcellona inLeague, nel 2018. Il tema delvista è laditra Inter e Manchester City. La forza delè sottovalutata? Di: «Questa Inter ha grandi potenzialità in rosa, con un ventaglio di possibilità che permettono a Inzaghi di fare cambi molto rilevanti a partita in corso. Sia con Conte che con Inzaghi, la squadra gioca da anni con lo stesso sistema, i giocatori stanno insieme da tanto tempo. Questo li aiuta a competere.non ha nulla da, questo può aiutarla a giocare molto ...