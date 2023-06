‘Denti da squalo’ | Michele Braga e Gabriele Mainetti firmano la colonna sonora

Leggi su funweek

(Di venerdì 9 giugno 2023) Debutto sul grande schermo per il regista Davide Gentile, nelle sale italiane con il suo primo lungometraggio dal titolo Denti da squalo (Lucky Red). A firmare laoriginale, disponibile da venerdì 9 giugno, sonoper Edizioni Curci. I due artisti, nella scrittura, hanno voluto partire da melodie semplici per pochi strumenti. Corno francese, chitarra dobro e pianoforte a muro hanno, dunque, rappresentato le basi a simboleggiare l’innocenza del giovane protagonista. Cover da Ufficio Stampa Parole & Dintorni A questi, si sono aggiunte sonorità elettroniche indefinite e più complesse in una stratificazione che supporta il percorso del personaggio alla ricerca di una sua identità. “Trovare il giusto tono in un film così delicato era ...