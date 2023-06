Del tutto in atteso Berlusconi di nuovo ricoverato | cos' è successo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Silvioè stato nuovamenteall'ospedale San Raffaele di Milano. La notizia è un po' un fulmine a ciel sereno, dato che l'ex presidente del Consiglio aveva invitato ad Arcore per domani, sabato 10 giugno, la delegazione di Forza Italia al governo. L'intenzione del Cav era quella di riprendere l'attività politica a tempo pieno e sopratin prima persona. Ilricovero è quindi delin: stando a quanto si apprende,è arrivato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 giugno, al San Raffaele, accompagnato dalla scorta. Al momento non si trova in terapia intensiva ma al reparto Q1, dove è stato in occasione dell'ultimo ricovero. Il Cav aveva avuto bisogno di cure a partire dallo scorso 5 aprile, venendo dimesso 45 giorni ...