Decima Mas | quandi i fasci addestravano gli israeliani

(Di venerdì 9 giugno 2023) «Sorse dal mar la Xª Flottiglia e prese l'armi» per Israele. Non ce lo si sarebbe mai aspettato che fossero proprio i legionari agli ordini del comandante Junio Valerio Borghese a garantire la sicurezza navale al nascente Stato ebraico. E invece fu Israele, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, a cercarli per addestrare il primo nucleo di marinai che, a bordo di barchini esplosivi, permisero a Tsahal di conquistare la Striscia di Gaza, liberando la costa mediterranea dalla pressione egiziana grazie all'affondamento della nave ammiraglia “Emir Farouk” e di un dragamine della flotta del Cairo. JABOTINSKY E MUSSOLINI Italiani ed ebrei si erano conosciuti a Civitavecchia, grazie ai rapporti burrascosi ma di stima fra il sionista Zeev Jabotinskji, fondatore dell'organizzazione di resistenza militare ebraica Irgun Zvai Leumi, e il Duce Benito Mussolini, che peraltro non ebbero ...

"Michela Murgia e io non abbiamo fatto altro che il nostro lavoro: dare un'interpretazione semantica ben precisa di ciò che è accaduto il 2 giugno scorso". Così Roberto Saviano, in un video pubblicato ...Qui lo si vede difendere a spada tratta la strampalata teoria: 'Torno sul 2 giugno perché l'omaggio allaè un gesto pericoloso '. E già la premessa invoca nuovamente l'antifascismo. 'Mi ..." Michela Murgia e io non abbiamo fatto altro che il nostro lavoro: dare un'interpretazione semantica ben precisa di ciò che è accaduto il 2 giugno scorso: la celebrazione dellae il segno ...

No! Non c'è stato un saluto fascista della "Decima MAS" durante la ... Open

Lo scrittore non ritratta e, nonostante le smentite, si indigna ancora per il fantomatico saluto fascista alla parata. Ma la sua intemerata ha un evidente difetto di fondo: "Ho dato un'interpretazione ...In un video Roberto Saviano smonta le bufale sulla Decima Mas e confuta la posizione di Fratelli d’Italia sulla parata del 2 giugno e sul gesto ...