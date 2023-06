De Bruyne | «Nessuno di noi crede che sarà facile contro l’Inter Abbiamo il 50% di possibilità»

(Di venerdì 9 giugno 2023) Kevin Deparla della finale di Champions League del Manchester Cityin due interviste: alla Gazzetta dello Sport e a La Repubblica. «Non arrivi in finale di Champions League se non sei una squadra forte.ha conquistato la Coppa Italia, ha vinto quasi tutte le partite a fine stagione. Sono una squadra con un’identità chiara, un modulo e uno stile di gioco ben definiti: quello che fanno lo fanno molto bene.di noiche. E poi è una finale, si comincia sempre con due squadre che hanno le stesse». Dedà in parità ledelle due squadre di vincere: «il ...

"Sono stati otto anni incredibili per me qui al City. Non puoi vincere tutto. Ma sicuramente proviamo a vincere", dice De Bruyne ...Le dichiarazioni di Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, alla vigilia della finale di Champions League contro l'Inter ...