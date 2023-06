De Bruyne | «Difesa a tre dell’Inter non un problema! Per batterli…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 9 giugno 2023) Deè uno dei due giocatori che il Manchester City ha messo a disposizione della stampa prima della partita contro l’Inter. Ecco le sue parole in conferenza, qui la diretta con anche Guardiola e Ruben Dias. CONFERENZA DE– Questa la conferenza stampa di Kevin Dealla vigilia di Manchester City-Inter. Sei al Manchester City da tanto tempo e ti manca solo la Champions League, quali sono le tue sensazioni? Sì, sono qui da tanto tempo. Per me è un percorso incredibile, otto anni, ho avuto tanti momenti buoni ma in questa competizione pur avendo fatto bene non siamo riusciti a vincere. Siamo stati continui, ma è mancato l’ultimo passo. Questa finale significa molto per i tifosi, per la società e per i tifosi: sarà uno spettacolo. Inzaghi ha detto che il Manchester City è la migliore squadra al mondo, ritieni sia giusta ...