“Davvero è fuori dal programma?” Alberto Matano | voce choc E il pubblico prende posizione

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nessuno si aspettava nemmeno minimamente che se ne parlasse, invece ecco arrivare unaa sorpresa sue su ciò che farà in futuro alla Rai. Il conduttore de La vita in diretta è stato tirato in ballo e anche ilha cominciato a parlare di lui. Non abbiamo dichiarazioni ufficiali del protagonista, ma si è scoperto che non sia più sicuro il suo posto. E questo rappresenterebbeuna svolta decisamente clamorosa. Prima di entrare nei dettagli sue il suo futuro, nei giorni scorsi lui si è presentato con degli occhiali scuri a La vita in diretta. Confermando di avere un problema di salute: ““Mi scuserete per questi occhiali, ma ho un piccolo problema agli occhi, nulla di grave e per fortuna siamo qui“. Non è entrato nei ...