Daniele Silvestri: "Il mio Disco X per immergermi nelle storie, lontano dall'hype a tutti i costi" TGCOM

Arriva il 9 giugno il decimo album del cantautore romano, che ospita le voci di tanti amici e racconta le storie del suo pubblico ...L’album è composto da dieci canzoni più il trailer e una traccia finale pianoforte e voce in cui il cantautore usa per la prima volta l’autotune Dopo quattro anni di attesa, Daniele Silvestri torna ...