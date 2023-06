Daniele Potenzoni in un video? Il padre | “Certo che è lui”

Si riaccende la speranza di ritrovare, l'uomo affetto da autismo scomparso il 10 giugno 2015, all'età di 36 anni, mentre si trovava alla stazione Termini insieme a una comitiva diretta in piazza San Pietro. Dopo 8 ...Un mistero che va avanti dal 2015 ma che ora potrebbe riservare importanti novità. Era il 10 giugno del 2015 quando, giovane lombardo disabile con problemi di autismo, era in visita a Roma per assistere (con altri pazienti di un centro di Melegnano) all'udienza del Papa. Il giovane si trovava ...Due filmati postati sui social mostrano un uomo che somiglia al 44enne scomparso il 10 giugno 2015 a Roma. In passato molte segnalazioni sono cadute nel ...

È scomparsa, ieri, dopo essere uscita di casa verso l’ora di pranzo, nel quartiere Montesacro dove vive. Lei si chiama Alessandra ..."Siamo convinti che questa sia la volta buona: lo Stato si svegli e faccia ciò che deve per cercare nostro figlio. Con questo video le nostre anime si sono riaccese: siamo convinti che Daniele sia anc ...