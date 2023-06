Damiano pizzicato con Martina | vizi e virtù tra le coppie del rock

(Di venerdì 9 giugno 2023)dei Måneskin "" in una discoteca di Formentera con la nuova fiammaTaglienti (modella e amica di Victoria) è solo l'ultimo esempio di una lunga serie di amori e gelosie a cavallo del. Il video è diventato virale e il web è insorto contro il presunto tradimento del cantante romano. Così la sua ex Giorgia Soleri ha smesso di seguire sui social le quattrostar. Poiha precisato in un video che la storia con Giorgia era già finita da giorni e non c'è stato alcun tradimento. Ma si sa che, da sempre, ilva a braccetto con passione, erotismo e sotterfugi da star. All'epoca classica delrisale la storia tra Bob Dylan e Joan Baez. Lei era già famosa, lui un giovane di belle speranze. Per un po' Dylan si ...

Ieri, invece è toccato aDavid '' in discoteca mentre bacia una ragazza che non è la sua fidanzata Giorgia Soleri. Il video, pubblicato su Tiktok, è diventato virale in poco tempo, ...Giorgia Soleri, la ex fidanzata didei Maneskin chiude i social: 'Basta! Non credono che sto male…' - guarda LE PAROLE DI- 'Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video - ...è statocon la ragazza in un locale ieri, 7 giugno, durante una serata trascorsa con gli amici. Non si sa nulla della donna che lo bacia appassionatamente. Alcuni dicono che ...

Damiano David e Giorgia Soleri, lui in discoteca bacia Martina Taglienti e lei: “Poteva evitare” OGGI

Damiano dei Måneskin "pizzicato" in una discoteca di Formentera con la nuova fiamma Martina Taglienti (modella e amica di Victoria) ...Giorgia Soleri ha rotto il silenzio dopo la rottura da Damiano David: la loro relazione non è mai stata monogama, ma il cantante poteva evitare.