Dalla Spagna | Morata verso il rinnovo con l'Atletico Madrid

(Di venerdì 9 giugno 2023) Definito il futuro di Alvaro. L'ex attaccante della Juventus non tornerà una terza volta in bianconero: secondo quanto riportato...

due gruppi di consulenza/valutazione per la lotta agli incendi boschivi provenienti. . . Durante la stagione degli incendi si terranno riunioni periodiche con gli Stati membri dell'UE e ...Commenta per primo Insono sicuri, Munir El Haddadi sarà un giocatore dell'Atalanta : secondo la stampa iberica, la Dea è in trattativa avanzata con l'ex attaccante di Barcellona e Siviglia, in scadenza di contratto ...... il nuovo soggetto fondatoministra del Lavoro Yolanda Dìaz , che debutterà proprio alle elezioni anticipate del 23 luglio . Come noto laandrà al voto con 5 mesi di anticipo rispetto ...

Torna l’atteso appuntamento con Sentieri Sonori, la rassegna dedicata alla scoperta dei Colli Euganei attraverso esperienze che combinano trekking, musica e natura. A partire da sabato 10 giugno, per ...Lo stato di salute di Sergio Rico non migliora dopo la caduta da cavallo: il portiere del PSG è ricoverato da 13 giorni e attraverso un nota i ...