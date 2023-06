Dalla Francia | Sergio Ramos al Napoli | operazione in segreto di De Laurentiis

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 9 giugno 2023) Inaspettate notizie di mercato vedono, ex difensore del PSG, accostato al. Secondo alcuni rumors, il club italiano sarebbe interessato all’esperto difensore. CALCIOMERCATO. L’orbita del calcio italiano potrebbe essere destinata a ricevere un colpo di scena: secondo voci di mercato, l’ex difensore del Paris Saint-Germain,, potrebbe trasferirsi al. La notizia arriva dopo l’annuncio del giocatore spagnolo che ha confermato, tramite un post sui social media, che la partita contro il Clermont sarà la sua ultima con il PSG. “Sarà un giorno speciale, dirò addio a un’altra tappa della mia vita, addio al PSG. Non so in quanti posti possa sentirmi a casa, ma senza dubbio il PSG, i tifosi e Parigi sono uno di questi”, ha scritto ...