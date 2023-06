Da Pietrelcina a Roma per Rockin’1000 | Vincenzo Nisco scelto fra 70 mila musicisti

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLo scorso mercoledì 7 giugno, nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi del Foro Italico di, si è svolta, manifestazione che, dalla prima edizione di Cesena nel 2015, riscuote grande successo in termini di presenze in tutte le occasioni. Si tratta di una band ‘ideale’ composta da milleprovenienti da tutto il mondo, che si esibisce in concerto con un repertorio fatto dei brani più iconici del Rock mondiale. Intorno alla band, secondo quanto riferito dagli organizzatori della manifestazione, ruotano circa 70provenienti da 180 paesi diversi, uniti dall’idea di offrire una visione della musica quale lingua universale che unisce popoli diversi Il concerto, unico nel suo genere, è la prima tappa italiana del tour mondiale di ...

'Sento spesso il bisogno di entrare in chiesa per pregare. Avado nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, nei pressi di San Pietro': Mara Venier lo ha ...spettacolo trasmesso da, in ......e le referenti di Amdos Alta Irpinia che sono anel giorno di Santa Rita. Domenica sera, 28 maggio, si terrà la fiaccolata per sostenere la cura delle malattie oncologiche acon il ...Santo Marcianò, proveniente da, arcivescovo cattolico italiano, dal 10 ottobre 2013 Ordinario ... e un'altra raffigurante Padre Pio da. E proprio a Santa Rita, definita la "Santa dei ...

Da Pietrelcina a Roma per Rockin'1000: Vincenzo Nisco scelto fra ... anteprima24.it

Anche un po’ di Sannio, ieri sera a Roma, per l’evento musicale “Rock in Mille”, nella suggestiva location dello Stadio dei Marmi. Mille musicisti per una sola band. Tra questi, dicevamo, anche due sa ...Olbia. Si è svolta questa mattina un'altra super donazione di sangue con Avis Olbia e le aziende della città. Nello specifico, la raccolta ...