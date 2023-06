Da Edward mani di forbice a La fabbrica di cioccolato | passando per Buon compleanno Mr Grape e Chocolat Ve li ricordate tutti?

(Di venerdì 9 giugno 2023) Dopo il recente trionfo a Cannes, dove è stato accolto in pompa magna con il film Jeanne du Barry, Johnny Depp oggi compie 60 anni. Attore versatile, bravissimo nel passare con naturalezza da ruoli drammatici a parti comiche, verrà celebrato questa sera anche su Iris con una maratona di suoi film. Johnny Depp: i 10 film cult guarda le foto Leggi anche › «Non ho più bisogno di Hollywood». I nuovi propositi di Johnny Depp a Cannes 2023 › Festival di Cannes 2023: ...

Infatti, sia che interpreti eroi romantici (anche se a suo modo, sempre da outsider e da diverso, come in 'di Forbice', 'Chocolat', 'Il mistero di Sleepy Hollow'), sia che incarni ......i membri dei Five Eyes) e al cosiddetto Datagate (lo scandalo nato dalle rivelazioni di... Storicamente l'accentramento di potere nelledi un singolo servizio, congiuntamente alla forte ...Tra i film più significativi della sua carriera ricordiamo "di forbice" (1990), "Donnie Brasco" (1997), "Paura e delirio a Las Vegas" (1998), "La nona porta" (1999), "Chocolat" (2000). Ed ...

Johnny Depp: i 10 film cult della sua lunga carriera Io Donna

Johnny Depp compie oggi 60 anni, tra film, figli, scandali e processi: una vita vissuta da rockstar del cinema ...“Via mostro! va via” urla sulla scena la folla inferocita, spaventata da quel sinistro personaggio dalle lunghe mani di forbici. Il singolare protagonista di “Edward mani di forbice”, che si sente ...