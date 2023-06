Da «Carnevalata» a «strumento per difendere i diritti Lgbtq+» | cinque giovani politici a confronto sul Gay Pride – Il video

(Di venerdì 9 giugno 2023) Con una mozione a voto segreto, l’Aula del Consiglio regionale della Lombardia ha deciso di non inviare nessun delegato istituzionale al gaydi Milano, sabato 24 giugno. Per la manifestazione che la comunità lgbtqia+ ha organizzato a Roma, domani 10 giugno, la Regione Lazio ha revocato il patrocinio. Due amministrazioni governate dal centrodestra a trazione Fratelli d’Italia, entrambe hanno agito in direzione contraria rispetto a quanto fatto dagli stessi enti un anno fa. È la polemica della settimana e i suoi strascichi, verosimilmente, si faranno sentire durante tutto ilmonth. Abbiamo chiesto aiesponentiche hanno partecipato al primo incontro di Open Space: le lotte che costruiscono il futuro qual è la loro posizione sul tema. Prima e, soprattutto, durante il dibattito, lo scontro di ...

È diventato una. Basta digitare su Google per vedere delle immagini che hanno poco a ... come è giusto, riconoscere dei diritti, le manifestazioni come il pride credo siano lo...È diventato una. Basta digitare su Google per vedere delle immagini che hanno poco a ... come è giusto, riconoscere dei diritti, le manifestazioni come il pride credo siano lo...

