Da Allegri a Italiano | il peso dei contratti E il Napoli cambia strategia

Nella puntata di questa settimana Carlo Laudisa analizza il tema degli allenatori della Serie A e delle panchine che potrebbero ...Molto probabile quindi, che senzain panchina, Rabiot terminerà la sua esperienza a Torino ... Sulle tracce del gioellino, infatti, oltre ai bianconeri ci sono Roma e Inter , ma non ...Le cose sono andate diversamente conad avere più di qualche problema a livello offensivo. ... La Juve del futuro, per tornare a dominare il calcio, ha bisogno del Vlahovic versione ...

Allegri è sempre più vicino alla permanenza: Italiano rimarrà alla ... Bianconera News

Nel corso della Bobo TV, Lele Adani ha parlato così della riconferma di Allegri alla Juventus: "Negli ultimi nove anni Allegri ha preso soldi dalla Juventus in otto di questi. Non ...C’è un solo modo per ridurre o invertire la valanga di malcontento che ha investito la Juventus, dopo le affermazioni dell’amministratore delegato, Maurizio Scanavino, sulla conferma “mai in discussio ...