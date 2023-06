Cura del verde | direzione cittadina e gruppo consiliare Pd | “Intervenire a San Modesto”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota a firma dellaPd: “Bene l’intervento dell’assessore Rosa per la pulizia delle aree verdi nelle zone da noi segnalate. Continueremo a sollecitare iniziative utili a migliorare il decoro della Città e la vivibilità dei luoghi, così come ci è richiesto da tanti cittadini. In tal senso, l’ultimo sopralluogo lo abbiamo effettuato al rione Libertà, zona Sandove è sotto gli occhi di tutti lo stato di abbandono dell’area. Occorre pertanto un intervento coordinato e continuativo delle singole autorità preposte alla risoluzione delle problematiche che vanno dallae dalla manutenzione dele delle strutture in disuso alle iniziative di sviluppo aggregativo e ...