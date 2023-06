Crotone | falsi siti web per assicurazioni | truffa da 50mila euro

(Di venerdì 9 giugno 2023) Perquisizioni ae Cirò Marina nell'ambito di un'indagine su una serie di truffe nel settore assicurativo. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di, in collaborazione con la Sezione di Polizia Giudiziaria, ha eseguito i provvedimenti di perquisizione emessi nei confronti di sei indagati, ritenuti responsabili di truffe avvenute ai danni di privati cittadini residenti sull’intero territorio nazionale per un profitto illecito di oltre. Le indagini L'indagine è scattata dopo le denunce presentate da oltre cento cittadini. Il modus operandi era sempre lo stesso e consisteva nella creazione ad hoc di un sito internet con un’interfaccia del tutto simile a quello di una nota società realmente operante nel mondo delle. Gli indagati quindi ...

Avevano creato un falso sito web con un’interfaccia identica a quella di ... E’ questa l’accusa formulata dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Crotone, insieme all’aliquota ...Le polizze assicurative erano a prezzi vantaggiosi e al cliente sembrava di ave fatto davvero un buon affare: il sito web, però, era falso. A cadere nell'inganno è stato un centinaio di cittadini di C ...