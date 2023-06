Crosetto | Nave sequestrata da migranti a Napoli | liberata da forze speciali

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - "Unaturca è statada clandestini vicino a, i militari italiani hanno ripreso il controllo. Sono intervenute ledi stanza a Brindisi. I clandestini erano 15, due o tre armati". A darne notizia, durante un dibattito al 'Forum masseria' di Bruno Vespa, è il ministro della Difesa, Guido. L'operazione si è conclusa in serata, quando la- la Galata Seaways, un cargo costruito nel 2010 e diretto in Francia - è stata scortata da motovedette fino a raggiungere: si è fermata in rada, non lontano da Castel dell'Ovo, e non dovrebbe attraccare in porto. "I dirottatori dellasono stati catturati. Tutto è finito bene. I miei complimenti ai ragazzi del ...

