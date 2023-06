Crosetto | ' Le forze speciali italiane stanno liberando nave turca sequestrata da migranti'

Sono intervenute lespeciali italiane, di stanza a Brindisi. I clandestini erano 15, due o ... durante un dibattito al 'Forum masseria' di Bruno Vespa, è il ministro della Difesa, GuidoLo ha detto il ministro della Difesa Guidoche sta partecipando al "Forum in masseria", intervistato da Bruno Vespa. L'azione dellespeciali è in corso e il ministro viene ...Lo ha appena reso noto il ministro della Difesa Guidoche sta partecipando al 'Forum in masseria' intervistato da Bruno Vespa. L'azione dellespeciali è in corso e il ministro viene ...

Crosetto: "Forze speciali italiane hanno liberato una nave turca sequestrata da migranti" la Repubblica

(Adnkronos) – “C’è una nave turca che è stata sequestrata da clandestini vicino a Napoli, i militari italiani hanno ripreso il controllo ma adesso stanno liberando l’equipaggio, 22 persone. Sono inter ...Una nave turca con 22 persone di equipaggio sequestrata da 15 migranti è stata liberata al largo di Napoli dalle forze speciali italiane di stanza a Brindisi. Lo ha appena reso noto il ministro della ...