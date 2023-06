Crosetto | “Forze speciali italiane hanno liberato una nave turca sequestrata da migranti”

(Di venerdì 9 giugno 2023) “Le, di stanza a Brindisi, stanno liberando unacon 22 persone di equipaggioda circa 15che erano a bordo dell’imbarcazione al largo di Napoli”. A renderlo noto è stato oggi, 9 giugno 2023, il ministro della Difesa Guidoche sta partecipando al ‘Forum in masseria’ intervistato da Bruno Vespa. L’azione delleè in corso e il ministro viene continuamente aggiornato. Il ministro ha parlato di “15 clandestini, 2 o 3 armati”. Ichefatto il sequestro dellaerano clandestini nascosti a bordo del natante diretto in Francia. A quanto si è appreso, gli assaltatori avevano delle ...

Le forze speciali, arrivate con due elicotteri ... San Marco di stanza a Brindisi stanno ancora bonificando", spiega il ministro della Difesa Guido Crosetto. (ANSA).Roma, 9 giugno 2023 – “Quindici clandestini hanno preso il controllo di una nave turca a largo di Napoli, sequestrando 22 membri dell'equipaggio”. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crose ...