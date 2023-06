Leucraine continuano i loro "bombardamenti barbari" contro i civili che vengono evacuati dalla ... Lo afferma il portavoce del, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Un drone si è schiantato ...'Leucraine continuano i loro bombardamenti barbari contro i civili che vengono evacuati dalla ... Lo afferma il portavoce del, Dmitry Peskov . A citarlo è la Tass....Esteri Sergei Lavrov e il patriarca ortodosso Kirill è stata smentita dal portavoce del... che senza un almeno parziale ritiro delledi occupazione significherebbe solo un'opportunità di ...

Cremlino, 'forze Kiev bombardano evacuati per crollo diga' - Europa Agenzia ANSA

Le forze ucraine continuano i loro "bombardamenti barbari" contro i civili che vengono evacuati dalla parte della regione di Kherson sotto il controllo russo a causa dell'inondazione per il crollo del ...Dalle parti del Cremlino gli attentati in territorio russo, anche in profondità, mediante droni, e le incursioni nella regione di Belgorod, mai rivendicati da Kyiv, non sembrano aver provocato partico ...