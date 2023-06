Così una base cubana entra nel disgelo Usa-Cina

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 giugno 2023) La vicenda dell’accordo per piazzare a Cuba unaSigInt dellaha fatto tornare indietro la mente al 1962, la crisi dei missili con l’Unione Sovietica, il rischio di un conflitto fra le allora due super-potenze mondiali. Ci sono similitudini solo parziali, perché a differenza di quella con Mosca, questa con Pechino non è una guerra fredda per Washington. Tanto che c’è ancora una profonda interconnessione tra le due economie, fattore determinante. E infatti non si parla nemmeno più di “de-coupling” — troppo drastico, ma soprattutto utopico — ma ormai anche a DC si è accettato il pragmatismo tedesco espresso da Ursula von der Leyen col suo “de-risking”. Non è un caso allora se da chi nell’amministrazione Biden ha sdoganato la riduzione del rischio piuttosto che il totale disaccoppiamento, ossia il Consiglio di Sicurezza nazionale guidato da Jake ...