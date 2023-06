Così il governo non vuole i controlli

Leggi su europa.today

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il Pnrr continua a far parlare di sé ma non nel modo in cui ci si aspettava. I progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono a rischio, i ritardi nell'attuazione sono noti. IIMeloni sta negoziando con la Commissione europea una revisione del Piano, mentre è stato stoppato il...