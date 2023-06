Cosa prevede l' accordo in Europa sui migranti

Leggi su panorama

(Di venerdì 9 giugno 2023) L'ha raggiunto unsul nuovo Patto sulla migrazione, dopo 12 ore di negoziato e 2 tentativi di voto. I ministri degli Interni dell'Unione europea, riuniti a Lussemburgo in Consiglio Affari interni con un ampio sostegno hanno dato il via ad una riforma sulla gestione deiche dovrà trovare l’approvazione definitiva in Parlamento Europeo. Contrari solo Ungheria e Polonia mentre si sono astenute Malta, Slovacchia, Lituania e Bulgaria. In pratica è stato deciso che la domanda di richiesta di asilo dovrà essere evasa in 12 settimane e che i ricollocamenti che avranno un tetto massimo, dovranno essere ripartiti tra i 27 paesi dell’Unione Europea. Sarà poi la Commissione a stabilire se un Paese ha bisogno della solidarietà in caso di crisi e in quel caso sarà esentato dalla procedura di frontiera Ue e potrà accedere al ...