Corsa in Ucraina per la maternità surrogata prima del "reato universale"

...britannico Rishi Sunak si è detto sicuro del "forte sostegno" offerto dagli Stati Uniti all'... il frontrunner per laalla Casa Bianca del partito repubblicano e dal suo principale ...Iscriviti subito Laall'oro dell'intelligenza artificiale, la sfida delle regole, i rischi: i ... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di ...Iscriviti subito Laall'oro dell'intelligenza artificiale, la sfida delle regole, i rischi: i ... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di ...

Maternità surrogata, corsa delle coppie in Ucraina prima del "reato universale" la Repubblica

Sono aumentate esponenzialmente le partenze verso i Paesi dove l’utero in affitto è legale. Dal 2021 ad oggi 500 coppie italiane hanno scelto Kiev ...Sono stati avvistati in azione i primi carri armati Leopard tedeschi. Un segnale informale che sancisce l'inizio delle prime operazioni, per ora limitate a sondare le difese russe ...