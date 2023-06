Controffensiva ucraina | Zelensky | “Battaglie brutali ma vediamo risultati”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Sarebbe in atto in– in varie direzioni fra cui Bakhmut, la città orientale rasa al suolo dagli invasori russi dopo mesi assedio – ladelle truppe di Kiev. All’alba del 9 giugno il presidente Volodymyrafferma che in Donbass, nella regione di Dontesk, “sono in corsoma stiamo vedendo i.“ Dal canto loro i russi sostengono di aver respinto l’offensivaa Zaporizhzhia, la città nei pressi della quale c’è la più grande centrale nucleare d’Europa, ora sotto il controllo di Mosca. Ma le notizie in tal senso sono contrastanti. I vertici delle forze armate affermano di avere distrutto 30 carri armati ed eliminando 350 soldati dell’. Volodymyrvisita Kherson ...

Secondo l' Institute for the Study of War (ISW ) , l'ha condotto operazioni dicon risultati differenziali in almeno tre settori del fronte come parte di più ampi sforzi diche sono stati avviati da domenica 4 ...Forse la veraè nella zona della centrale nucleare. "Combattimenti attivi" sono in corso dalle prime ore di oggi nella regione di Zaporizhzhia , nell'meridionale, ha riferito il funzionario ...Guerra Abbonati per leggere anche Leggi anche Unalungo tre direzioni. Ma Mosca resiste L'invasione dei droni low cost: così è cambiato il volto della guerra La strategia di Mosca: ...

La controffensiva ucraina si scontra con la resistenza russa AGI - Agenzia Italia

Finalmente, per ammissione degli stessi ucraini, la tanto ventilata controffensiva per riconquistare i territori ... ma i Paesi della Nato hanno dotato l'esercito ucraino di un arsenale formidabile ed ...In Ucraina l'esercito di Kiev è passato alla controffensiva nella direzione di Bakhmut. Nel mentre Mosca dice di aver respinto l'offensiva ucraina a Zaporizhzhia. Draghi: accettare una vittoria russa ...