Controffensiva ucraina | Putin conferma | «È iniziata | ma non avanza da nessuna parte»

(Di venerdì 9 giugno 2023) Da Sochi, dove Vladimirha incontrato l’omologo bielorusso Lukashenko, il presidente russo hato che la, a 24 ore di distanza dall’annuncio dello stato maggiore ucraino che aveva ribadito lo svolgimento di «pesanti battaglie in quattro direzioni». L’operazione era ampiamente prevista ed è ora entrata nel vivo. Ma secondo«le forze ucraine non sono ancora riuscite adre in nessun punto del fronte, grazie al coraggio dei soldati russi e all’adeguata organizzazione delle forze armate», come riporta l’agenzia di stampa Tass. «Per quanto riguarda lo stallo o meno dell’offensiva», ha aggiunto il presidente russo, «il potenziale offensivo delle truppe di Kiev rimane ancora». In questi giorni le forze ucraine ...

Da Sochi, dove Vladimir Putin ha incontrato l'omologo bielorusso Lukashenko , il presidente russo ha confermato che laè iniziata, a 24 ore di distanza dall'annuncio dello stato maggiore ucraino che aveva ribadito lo svolgimento di "pesanti battaglie in quattro direzioni". L'operazione era ...Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di poter affermare con certezza che 'laè iniziata'. Ma, secondo il presidente russo, le forze militari di Kiev non sono ancora riuscite ad avanzare in nessun punto del fronte, nonostante i ripetuti attacchi, e ciò è ...17.26 Putin: "L'offensivaè iniziata" Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che a suo giudizio laè già iniziata, anche se le truppe di Kiev hanno registrato pesanti perdite fra i loro soldati, più alte del solito". Lo scrive la Ria Novosti. Secondo Putin le forze ucraine ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 471. L'esercito di Kiev è passato alla controffensiva nella direzione di Bakhmut e fa sapere che "le truppe ucraine hanno recuperato oltre un chilometro in 24 ore ...Le operazioni militari entrano nel vivo: ucraini tentano di sfondare a Zaporozhye. Biden: "Nostro obiettivo è garantire sicurezza a lungo termine a Kiev" In Ucraina sembra sia scattata la controffensi ...