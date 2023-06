Conte pacifista | Dobbiamo opporci all' escalation militare

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) "Ho letto una notizia che mi ha molto preoccupato, ma pubblicata dal Guardian. L'autorevole giornale britannico ha riferito per bocca di Rasmussen, ex segretario generale della Nato, che ci sono dei Paesi Nato già disponibili a fornire truppe per l'Ucraina da mandare in conflitto. Questo fa il paio con un'altra notizia preoccupante, l'Europarlamento la settimana scorsa ha votato la possibilità di utilizzare i fondi destinati al Pnrr per scuole, ospedali, asili per fabbricare e mandare forniture militari, nuove armi, nuove munizioni. L'unica forza politica italiana che ha votato contro è il Movimento cinque Stelle. Noia questa deriva, a questache ormai non ha confini", le parole di Giuseppein un video postato sui social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...