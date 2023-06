Conte e l' Appendino come vice? Fatta fuori la Raggi M5S | carta della disperazione in vista delle Europee

Il presidente M5s, Giuseppe, ha deciso di nominare l'ex sindaco di Torino, Chiara, vicepresidente del movimento. Sono 17 gli altri indagati nell'inchiesta della Procura di Verona su ...CHIARAGIUSEPPEEstratto dell'articolo di Luca De Carolis per www.ilfattoquotidiano.it Giuseppeè pronto a nominare Chiaravicepresidente del M5S. Una decisione, già ...... Giuseppi solo et pensosocome Attila, dove passa non arrivano più voti: chat grilline in rivolta, Grillo pensa allaConvoca Chiarae parla riservatamente con lei, due volte.

5 Stelle, la svolta (anche mediatica) di Conte: Chiara Appendino verso la vicepresidenza del Movimento Il Fatto Quotidiano

M5S, Chiara Appendino vicepresidente: la carta di Giuseppe Conte per recuperare consenso in vista delle elezioni Europee 2024 ...La Giovanile del M5S, per radicarsi meglio nei territori e sottrarre all’astensionismo i ragazzi. L’ha annunciata Giuseppe Conte, nel corso dell’assemblea congiunta con i parlamentari di mercoledì sco ...