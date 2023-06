Conservala in frigorifero e non avrai più problemi | basta perdite di tempo inutili | la svolta in cucina

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 9 giugno 2023) Se la conservi inpuoi dire stop adi: è questa la verainche hai sempre desiderato! Argomento turbolento per molti ed amatissimo da altri. Parliamo della, che da sempre divide le persone e le loro opinioni. Amate la, oppure è solamente una delle stanze che siete costretti a frequentare in concomitanza con i pasti? Sei più teamo ristorante?in, vedrai che sorpresa – Grantennistoscana.itFar parte di un team o di un altro è un modo di dire che sta spopolando da un pò dia questa parte. Sei del team X o del team Y, si utilizza ormai in moltissime situazioni. Il ...